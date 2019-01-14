Vur parçala, kır rahatla
Çinde günlük hayatın zorluklarında bunalıp öfkesini ya yanlış kişilerden çıkaran ya da hiç çıkaramayıp içine atanlar için kurulan ‘öfke odalarında’ dileyen dilediğini kırıp parçalıyor, odadan dışarı kuş kadar hafif çıkıyor. Tabii ufak bir ücret karşılığında...
Çin’de açılan öfke odaları, müşterilerine günlük hayatın yarattığı stres ve baskıdan kurtulabilmeleri için özgürce vurup parçalama deneyimi sunmaya devam ediyor. Başkent Pekin’de açılan öfke odalarının ilk örneği, giderek artan müşterilerine alışılmışın dışında bir terapi hizmeti sunuyor. Pekinlilerin yoğun ilgi gösterdiği öfke odası, müşterilerine önce beyzbol sopası veya balyoz seçeneği sunuyor; ardından öfkeli kişinin içerisinde tamamen özgür olacağı odayı cam eşyalar, eski elektronik eşyalar gibi kırılabilir hatta fırlatılabilir eşyalarla dolduruyor. Daha sonra kişiyi balyozu ve dilediği gibi kırıp dökeceği eşyalarla yalnız bırakıyor. Eylül ayında Jin Meng isimli girişimci ve arkadaşlarının kurduğu öfke odasında ayda ortalama 600 müşteri tam 15 bin cam şişe kırıyor. Çalıştığı halkla ilişkiler firmasından istifa ederek öfke odasını kuran 25 yaşındaki Meng, hedef kitlesinin 20-35 yaş arası olduğunu belirtiyor.
Müşterilerin eski düğün fotoğrafları gibi kendi parçalamak istedikleri eşyaları da getirebildiği öfke odasında amaç ise kişinin gerçek kişilere zarar vermeden negatif enerjisini istediği kadar vurup kırıp parçalayarak atabilmesi...
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