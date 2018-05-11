Volkan patladı çıkan duman bulut oldu!
Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Endonezya, bir kez daha yanardağ dehşeti yaşıyor.
Yogyakarta kentinde yer alan 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı, bu sabah patladı. Volkandan gökyüzüne püsküren kül ve dumanlar, 5 bin 500 metre yükseğe çıkıyor.
Yetkililer, dağın 5 kilometre çapındaki alanda yaşayanların bölgeyi acilen terk etmesini istedi. Zorunlu tahliyenin başlamasıyla insanlar yollara döküldü.
Dumanın Yogyekarta'nın üstünü kaplaması üzerine kentteki Adisutjipto Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Havalimanının ne zaman açılacağı belirsiz.
Cava adasında bulunan Merapi Yanardağı'nın 2010 yılında lav püskürtmesi nedeniyle 347 kişi hayatını kaybetmişti.
130 aktif yanardağa ev sahipliği yapan Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor. Devasa fay hattı, dünyanın en büyük su kütlesini boydan boya kat ediyor. Pasifik Ateş Çemberi, yeryüzünde en çok depremin meydana geldiği fay hattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle