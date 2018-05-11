Volkan patladı çıkan duman bulut oldu!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
11.05.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Volkan patladı çıkan duman bulut oldu!

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Volkan patladı çıkan duman bulut oldu!

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Endonezya, bir kez daha yanardağ dehşeti yaşıyor.

Yogyakarta kentinde yer alan 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı, bu sabah patladı. Volkandan gökyüzüne püsküren kül ve dumanlar, 5 bin 500 metre yükseğe çıkıyor.

Yetkililer, dağın 5 kilometre çapındaki alanda yaşayanların bölgeyi acilen terk etmesini istedi. Zorunlu tahliyenin başlamasıyla insanlar yollara döküldü.

Volkan patladı çıkan duman bulut oldu

Dumanın Yogyekarta'nın üstünü kaplaması üzerine kentteki Adisutjipto Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Havalimanının ne zaman açılacağı belirsiz.

Cava adasında bulunan Merapi Yanardağı'nın 2010 yılında lav püskürtmesi nedeniyle 347 kişi hayatını kaybetmişti.

130 aktif yanardağa ev sahipliği yapan Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor. Devasa fay hattı, dünyanın en büyük su kütlesini boydan boya kat ediyor. Pasifik Ateş Çemberi, yeryüzünde en çok depremin meydana geldiği fay hattı.

Volkan patladı çıkan duman bulut oldu

 

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