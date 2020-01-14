Volkan külleri altında düğün

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, Batangas eyaletindeki yanardağda dün yerel saatle sabah 09.19’da patlama yaşandığı bildirildi. Uzmanlar daha büyük volkanik patlama olabileceği konusunda uyarı yaptı. Bunun günler içinde olabileceği belirtiliyor.

NİKÂHI ERTELEMEDİLER

Bu arada Filipinler’de bir çift, Taal Yanardağı’nın lav püskürtmeye başlamasına ve tahliye emri verilmesine rağmen dağa 10 kilometre mesafedeki parkta düğün yaptı. Çift nikâh töreninden sonraki partiyi de iptal etmedi. Dağın 14 kilometre çevresinde yaşayan 450 bin kişi için tahliye emri vermişti.