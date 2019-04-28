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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.04.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Vladimir Zelenskiy Bodrum'da ocakbaşına geçti

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Vladimir Zelenskiy Bodrum'da ocakbaşına geçti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini sürdüren Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ailesiyle ilçede merkezindeki bir restoranda yemek yedi.

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde tatilini sürdüren Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, gündüz saatlerinde otelde zaman geçirdi.     

Akşam üzeri otelden çıkış yapan Zelenskiy ve ailesi, Bodrum Milta Marina içerisindeki "Neyzar'ın Yeri Marina Bistro Ocakbaşı" isimli işletmeye geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında işletmeye gelen Zelenskiy ve ailesi, burada et ürünlerinden oluşan özel bir menüden yemek yedi.     

Vladimir Zelenskiy Bodrumda ocakbaşına geçti

İşletme yetkilileriyle de keyifli zaman geçiren Cumhurbaşkanı, bir ara ocakbaşına geçerek et pişirdi. Zelenskiy'nin gecede oldukça keyifli olduğu fotoğraf karesine de yansıdı.     Sadece Anadolu Ajansı muhabirlerinin takip ettiği Zelenskiy ve ailesi daha sonra koruma araçları eşliğinde işletmeden ayrıldı. Zelenskiy'nin çıkışı sırasında görüntü çekilmesine izin verilmedi. 

Vladimir Zelenskiy Bodrumda ocakbaşına geçti

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 24,45'te kalmıştı.     

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