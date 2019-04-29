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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.04.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Vladimir Zelenskiy Bodrum tatilini tamamladı

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Vladimir Zelenskiy Bodrum tatilini tamamladı

Ailesiyle geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde üç günlük tatilini tamamlayan Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ilçeden ayrıldı.

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde üç gün tatil yapan Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, sabah saatlerinde otelden çıktı.

Sadece AA muhabirlerinin görüntülediği çıkış anında Zelenskiy, kendisini uğurlayan yetkililerle tek tek tokalaşıp vedalaştı.

Milas-Bodrum Havalimanı VIP girişinde Muğla Valisi Esengül Civelek ve Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın da olduğu yetkililerce karşılanan Zelenskiy, daha sonra THY'ye ait tarifeli uçakla ilçeden ayrıldı.

Bodrum tatilini güzel anılarla geride bırakan Zelenskiy ve ailesi, Bodrum Milta Marina içerisindeki bir ocakbaşı restoranda, et ürünlerinden oluşan özel bir menüden yemek yemişti.

İşletme yetkilileriyle de keyifli zaman geçiren Cumhurbaşkanının mutluluğu, bir ara ocakbaşına geçerek et pişirirken çekilen fotoğraf karesine de yansımıştı.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 24,45'te kalmıştı.

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