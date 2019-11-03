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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
03.11.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Vladimir Putin'in KGB öz geçmişi yayımlandı

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Vladimir Putin'in KGB öz geçmişi yayımlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesi KGB'de çalıştığı döneme ait verileri gösteren öz geçmişi kamuoyu ile paylaşıldı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Devlet Merkezi Tarihi ve Siyasi Belgeler Arşivleri, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yer aldığı KGB adına çalışmış bazı isimlerin öz geçmişini ilk kez yayımladı.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin gençlik yapılanması olan Komsomol tarafından toplanan verilerde, 23 yaşında KGB subayı Putin'in spor ve savunma sanatları gibi dallardaki başarı verileri yer alıyor.

KGB tarafından oluşturulan öz geçmişte 23 yaşındaki Vladimir Putin, "çalışkan, disiplinli, dürüst, stresle baş edebilen ve iş arkadaşları tarafından saygı gören bir çalışan" olarak tanımlanıyor.


Putin'in spor başarılarının yer aldığı öz geçmişte genç KGB subayının judo ve sambo gibi dövüş sporlarında master derecesi sahibi olduğu ve günümüzde St. Petersburg olarak bilinen Leningrad kentinde 1976 yılında şampiyonluk unvanı aldığı görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin günümüzde de dövüş sanatlarına olan ilgisini sürdürüyor. Putin judoda 8'inci dan , Kyokushin karatede 8'inci dan ve tekvandoda 9'uncu dan kara kuşağa sahip.

Moğolistan merkezli yayın kuruluşu Udriin Sonin'a verdiği bir röportajda Putin, judo sporunun kişinin yaşamını geliştirdiğini, başkalarına saygı duymayı ve hayatın zorlukları ile daha kolay başa çıkabilmeyi öğrettiğini söylemişti.

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