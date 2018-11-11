Putin'den çok konuşulacak Ortak Avrupa ordusu açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurulmasını önerdiği ortak Avrupa ordusunun çok kutuplu dünya düzenini pekiştirmeye katkı sunacağını ifade etti.
Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü kapsamındaki etkinlikler için Paris'e giden Putin, Russia Today (RT) France'a demeç verdi.
Paris'te ABD Başkanı Donald Trump'la henüz buluşma fırsatı bulamadığını, fırsat doğması halinde kısa bir görüşme yapabileceklerini kaydeden Putin, Macron'un ortak Avrupa ordusu önerisiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
'AVRUPALILARIN BAĞIMSIZ HAREKET ETMEK İSTEMESİ DOĞAL'
Ortak Avrupa ordusunun yeni bir fikir olmadığını ve Macron'un bu konuyu yeniden gündeme getirdiğini belirten Putin, "Avrupa, büyük bir ekonomik oluşum, kapsamlı ekonomik birlik ve Avrupalıların bağımsız, kendilerine yetecek güçte, savunma ve güvenlik alanında egemen olmak istemesi son derece doğal. Bu bakımdan, ortak Avrupa ordusu çok kutuplu dünya düzeninin pekiştirilmesine katkı sunacak" dedi.
"TRUMP'LA G20 ZİRVESİNDE GÖRÜŞEBİLİRİZ"
Putin'e Trump'la gelecekte görüşüp görüşmeyecekleri de soruldu.
Paris'te ev sahibi tarafın çalışma programını ihlal etmemek için uzun süreli görüşme yapmayacaklarının altını çizen Putin, Trump'la G20 zirvesinde ya da daha sonra buluşabileceklerini, ABD tarafıyla diyaloğa her zaman hazır olduklarını belirtti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle