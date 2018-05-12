‘Vize serbestisi süreci bitmedi’
İSTANBUL’daki Avrupa Günü resepsiyonuna katılan AB Büyükelçisi Christian Berger, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Berger, vize serbestisiyle ilgili sürecin bitmediğini belirterek, “Birkaç hafta önce Türk hükümeti, Türk vatandaşlarına vize serbestisiyle ilgili bir öneri paketi sundu. Bu ayın sonunda AB’den bir heyet gelecek ve Türk tarafıyla şartların yerine getirilip getirilmediğini görüşecek” dedi.
Avrupa Günü nedeniyle AB-Türkiye Delegasyonu tarafından Venedik Sarayı’nda verilen resepsiyona İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo ev sahipliği yaptı.
İRAN ANLAŞMASINA BAĞLIYIZ: ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Berger, “Bu, hem bölgesel güvenliği, hem de tüm dünyanın güvenliğini ilgilendiren bir anlaşma. İran bu anlaşmaya bağlı kaldığı müddetçe biz de bağlı kalmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
TÜRKİYE, AVRUPA’NIN BİR PARÇASI: Avrupa Birliği’nde, hem üye ülkelerin hem de Türkiye de dâhil olmak üzere AB’nin ortağı olan ülkelerin vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem kurmak istediklerini vurgulayan Berger, “Türkiye her zaman Avrupa tarihinin ve Avrupa kültürünün bir parçası olmuştur. Beethoven’ın 9’uncu Senfonisi’ne baktığınızda bile Türk müziğinden motifleri görüyorsunuz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle