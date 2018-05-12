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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İpek YEZDANİ
12.05.2018 - 00:06, Son Güncelleme:

‘Vize serbestisi süreci bitmedi’

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
‘Vize serbestisi süreci bitmedi’

İSTANBUL’daki Avrupa Günü resepsiyonuna katılan AB Büyükelçisi Christian Berger, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Berger, vize serbestisiyle ilgili sürecin bitmediğini belirterek, “Birkaç hafta önce Türk hükümeti, Türk vatandaşlarına vize serbestisiyle ilgili bir öneri paketi sundu. Bu ayın sonunda AB’den bir heyet gelecek ve Türk tarafıyla şartların yerine getirilip getirilmediğini görüşecek” dedi.

Avrupa Günü nedeniyle AB-Türkiye Delegasyonu tarafından Venedik Sarayı’nda verilen resepsiyona İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo ev sahipliği yaptı.

İRAN ANLAŞMASINA BAĞLIYIZ: ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Berger, “Bu, hem bölgesel güvenliği, hem de tüm dünyanın güvenliğini ilgilendiren bir anlaşma. İran bu anlaşmaya bağlı kaldığı müddetçe biz de bağlı kalmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TÜRKİYE, AVRUPA’NIN BİR PARÇASI: Avrupa Birliği’nde, hem üye ülkelerin hem de Türkiye de dâhil olmak üzere AB’nin ortağı olan ülkelerin vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem kurmak istediklerini vurgulayan Berger, “Türkiye her zaman Avrupa tarihinin ve Avrupa kültürünün bir parçası olmuştur. Beethoven’ın 9’uncu Senfonisi’ne baktığınızda bile Türk müziğinden motifleri görüyorsunuz” dedi.

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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