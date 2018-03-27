Vize heyeti nisanda geliyor
TÜRKİYE’nin vize muafiyeti için gerekli olan ancak henüz karşılanmayan 7 kriter için sunduğu pozisyon belgesine ilişkin çalışmaları tamamlama aşamasına gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ankara’ya teknik bir heyet göndermeyi planlıyor.
Heyetin, belgeye ilişkin pürüzleri gidermek ve AB açısından kabul edilebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla nisanda Türkiye’de olması öngörülüyor. Komisyon, vize muafiyeti konusunda Türkiye’ye heyet göndermek için üye ülkelerden oluşan AB Konseyi’nden yetkiyi geçtiğimiz günlerde talep etti. Konsey de bu talebe olumlu ışık yaktı. Heyetin, AB Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü yetkilileri başta olmak üzere ilgili birimlerden oluşması öngörülüyor.
72 KRİTERİN TAMAMI İNCELENECEK
Komisyon, vize konusunda adım atma sinyali verirken bazı üye ülkelerin olumsuz yaklaşımları sürüyor. Komisyonun Türkiye’nin karşıladığını belirttiği ve değerlendirme raporlarına da yansıttığı 65 kriteri sorgular bir tavır ortaya çıktı. Bazı AB üyeleri, komisyondan sadece karşılanmayan 7 kriter üzerine odaklanmamasını, karşılandığı belirtilen 65 kriterin de tekrar incelemeye alınmasını talep etti. Komisyonun yanıtı ise “Daha önce yapılan değerlendirmelerde 72 kriterin tamamı incelendi. Bir sonraki değerlendirmede de aynı yöntem izlenecek” oldu. Türkiye, sunduğu belge üzerindeki teknik çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Varna’da vize muafiyetini öncelikli konular arasında saymıştı. Erdoğan, ortak basın toplantısında “AB bu noktada adımını bir an önce atarsa o da bizi rahatlatacaktır. Bu vatandaşlarımızın AB’ye olan güvenini sarsacak bir hal almamalıdır” dedi.
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