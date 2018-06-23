Viyana’dan son dakika çelmesi
TÜRKİYE’nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin sürmesine karşı çıkan Avusturya, perşembe günü başlayacak zirve öncesinde diğer üye ülkelerden istediği desteği bulamayınca veto kartını masaya sürdü.
Bugün AB dışişleri bakanları tarafından ele alınacak, 28-29 Haziran’da da AB liderlerinin onayına sunulacak taslak belge, Viyana’nın girişimleri sonucunda sertleştirildi. Son taslağa giren en dikkat çekici vurguları ise “Türkiye’nin AB’den daha da uzaklaştığı” ve “müzakerelerin efektif olarak durma noktasına geldiği” oluşturdu. Hürriyet’in ilk halini iki hafta önce yayımladığı taslak belge, üye ülkelere sunulduğundan bu yana Avusturya istediği değişikliklerin metinde yer almasını sağlamak için yoğun çaba gösterdi. Son aşamada ise AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın devreye girmesini aksi takdirde genişlemeye ilişkin metni veto edeceği mesajını verdi. Bunun üzerine Bulgaristan, metinde değişiklikleri kendi yapmak yerine AB Komisyonu’ndan metin talebinde bulundu. Komisyon, büyük ölçüde Avusturya’nın taleplerini yansıtan bir metin hazırladı. Bu metinde en çarpıcı ifade ise “Türkiye’nin Avrupa perspektifi riskte” vurgusuydu.
İNGİLTERE’DEN MÜDAHALE
Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesine üye ülkelerin büyük bölümü karşı çıkarken en önemli çabayı gösteren ülkelerin başını İngiltere çekti. Komisyon’un hazırladığı metin de İngiltere engeline takıldı. Londra, Türkiye’nin Avrupa perspektifinin sorgulandığı vurgunun metinde yer almasına izin vermedi. Avusturya, şimdiki Başbakan Sebastian Kurz’un Dışişleri Bakanı olduğu 2016’da da Türkiye ile müzakerelerin kesilmesi yönünde yoğun çaba harcamış ancak AB içinde 27’ye karşı 1 kalınca genişleme konusunda sonuç bildirisi yayımlanmasını veto etmişti.
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