Viyana'da 'üç harfliler cinayeti'

Avusturya’nın başkenti Viyana’nın 21’inci bölgesinde oturan 45 yaşındaki Fatma G. ile 15 yaşındaki kızı Tuğçe Ö.’nün ölümü esrarını koruyor.

Anne-kızın korkunç sonu, onlardan uzun süre haber alınamayınca Fatma G.’nin eski eşi Şahabettin G. ve kardeşinin polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

Cesetlerin birkaç haftalık olduğu anlaşıldı, kesin ölüm nedeni ise adli tıp raporuyla ortaya çıkacak. Kentte taksicilik yapan Şabahattin G., olayı ve eski eşini anlattı.

Eski eş,“Evlendikten sonra, şimdi 3 yaşında olan kızımız doğdu. Tuğçe’yi Viyana’ya getirttim. Ancak sürekli bilgisayar başındaydı. Eşimin psikolojisi de bozulmuştu. Üç harflilerle uğraşıyordu. Evi her gün sirkeyle temizlerdi. Kaç defa uyardım böyle şeylere inanmayın diye... Bir gün boğazıma sarıldılar, ‘Seni öldüreceğim’ deyip paraları ilk eşimden çocuklarıma yedirdiğimi söyledi. Boşanma davası açtım...”

‘MORLUKLAR VARDI’

Habertürk'ün haberine göre, olanların ardından eşinin ailesine haber verip “Küçük kızıma iyi baksınlar, her masraflarını karşılayacağım” diye haber gönderdiğini söyleyen Şahabettin G., şöyle devam etti: “Kızıma şiddet uyguladığını gören komşu şikâyet etmiş. Görevlilerin önünde Tuğçe, kardeşini itip düşürmüş. Kızımın bedeninde morluklara rastlayınca yuvaya yerleştirmişler. Bunlardan geç haberim oldu. Bir gün Fatma’nın kız kardeşiyle eve gittik. Bizi kabul etmediler. Aradan bir ay geçtikten sonra Fatma ve Tuğçe’den yine haber alamadık. Polisle eve gittik, kapıyı açan olmadı. Polisi ikna edip içeri girdik. Fatma ve Tuğçe ayrı odalarda ölü bulduk...”

“Üç harflilerden korktuğunu söylüyordu” diyen Fatma G.’nin kız kardeşi H.C. ise şunları anlattı: “Eşi Şahabettin G. ile sorunlarından bahsediyordu. Bir komşusu ‘Fatma’nın evinde gece sürekli kavga oluyordu. Bir gün Fatma geldi kapıya, sırtı kan içindeydi. Bu olaylar Şahabettin evi terk ettikten çok sonra oldu. Bu kavgaları kimle yaptı bilmiyorum’ dedi.”