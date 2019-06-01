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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
01.06.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Virginia Beach saldırganının kimliği belli oldu

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Virginia Beach saldırganının kimliği belli oldu

ABD’nin Virginia Beach kentinde ateş açarak 12 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan kişinin DeWayne Craddock isimli bir mühendis olduğu açıklandı.

ABD’nin Virginia Beach kentinde ateş açarak 12 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan kişinin kimliği tespit edildi. Yerel polisin yaptığı açıklamada, 31 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırının sorumlusunun, kentin bayındırlık işleri biriminde görevli mühendis DeWayne Craddock olduğu bildirildi. Zanlının polisle girdiği bir çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

Polis Şefi James Cervera yaptığı açıklamada, Craddock’un, Virginia Beach’te son 15 yıldır bir mühendis olarak istihdam edildiğini söyledi. Polise göre ayrıca, olay mahallinde ve Craddock'un evinde de silahlar bulundu.
Polis şefi Cervera, “Pek çok boş şarjörün yanı sıra bir de 45 kalibrelik tabanca bulduk. Şüphelinin artırılmış şarjörleri tekrar tekrar tabancasına takarak, binadaki ve polis memurları ve kurbanlara ateş etti” dedi.

Virginia Valisi Ralph Northam düzenlenen basın toplantısında, mağdurların ailelerine başsağlığı dile getirirken, Belediye Başkanı Bobby Dyer ise olayı anlamsız suç ve yerel halkın en karanlık saati olarak nitelendirdi.

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