VirajÄ± dÃ¶nemeyen otomobil, kÃ¶prÃ¼den insanlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne dÃ¼ÅŸtÃ¼: 1 Ã¶lÃ¼, 6 yaralÄ±

VirajÄ± dönemeyen otomobil, köprüden insanlarÄ±n üstüne düÅŸtü: 1 ölü, 6 yaralÄ±
Hindistan'da viraja hÄ±zla giren otomobil dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapamayÄ±nca kÃ¶prÃ¼den uÃ§tu. Otomobil, yaklaÅŸÄ±k 20 metreden insanlarÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼. AracÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerde taksi bekleyen bir kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti, 6 kiÅŸi ise yaralandÄ±.
Kaza, Hindistan'Ä±n Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde meydana geldi. SÃ¼rat yapan otomobil, virajÄ± dÃ¶nemeyince kÃ¶prÃ¼den 20 metre aÅŸaÄŸÄ±ya, insanlarÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼.
GÃ¼venlik kameralarÄ±nca kaydedilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã¼stÃ¼nde hÄ±zla giden otomobilin virajÄ± dÃ¶nemeyerek, kÃ¶prÃ¼ korkuluklarÄ±na Ã§arptÄ±ÄŸÄ± ve 20 metre aÅŸaÄŸÄ±ya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Otomobilin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerde ise 10 kiÅŸilik bir grubun beklediÄŸi kameralara yansÄ±dÄ±.
Yerel medya, kazada taksi bekleyen bir kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu. 6 yaralÄ±dan 3Ã¼nÃ¼n kÃ¶prÃ¼den dÃ¼ÅŸen aracÄ±n iÃ§erisinde bulunduÄŸu ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n aÄŸÄ±r yaralÄ± olduÄŸu belirtildi.
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