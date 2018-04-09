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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
09.04.2018 - 23:28, Son Güncelleme:

Viktor Orban’a ilk kutlamalar aşırı sağdan

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Viktor Orban’a ilk kutlamalar aşırı sağdan

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın koalisyonu seçimlerden üçüncü kez zaferle çıktı. AB ve Almanya’dan mesafeli açıklamalar gelirken aşırı sağcı partilerin liderleri göç karşıtı tutumuyla bilinen Viktor Orban’ı ilk kutlayanlar arasında yer aldı.

MÜLTECİ karşıtı duruşuyla bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki koalisyon, önceki gün yapılan seçimlerden zaferle çıktı. Orban’ın sağcı Fidesz Partisi ile koalisyon ortağı Hıristiyan Demokratik Halk Partisi, anayasayı değiştirebilecek üçte iki çoğunluğa ulaştı. Orban, mülteci karşıtı politikalarını hayata geçirebilmek için halktan tam destek almış oldu. Viktor Orban’ın Polonya ve Avusturya’daki sağcılarla işbirliği yaparak Avrupa Birliği’nin ortak göç politikalarına darbe vurabileceği konuşuluyor.

STK’LAR HEDEFTE

Fidesz Partisi’nden bir sözcü, ilk yasalarından birinin hükümeti, göçü destekleyen ve ‘ulusal güvenlik riski’ oluşturan sivil toplum örgütlerini yasaklama yetkisi veren düzenleme olacağını söyledi. Seçim Komisyonu Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre dün itibarıyla oyların yaklaşık yüzde 99’u sayıldı. Fidesz 199 sandalyeli parlamentoda ortağıyla birlikte 134 sandalye kazandı. Aşırı sağcı Jobbik Partisi 25 sandalye kazanırken, Sosyalist Parti’nin de 20 vekil çıkarması bekleniyor.

AB İÇİN KÖTÜ

AB demokrasinin kontrol ve denge mekanizmalarına hasar veren, bağımsız medyayı zayıflatan düzenlemelerinden ötürü Viktor Orban’ın uygulamalarından duyduğu rahatsızlığı gizlemiyor. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’ın bir yazılı mesajla Viktor Orban’ı ‘açık zaferinden’ ötürü tebrik edeceği, telefonla da arayacağı belirtildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de farklılıklara rağmen Orban’ı kutladığı ve işbirliği umduğu kaydedildi. Orban’ı ilk kutlayan ise Fransa’nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen oldu. Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin liderlerinden Beatrix von Storch, “AB için kötü, Avrupa için iyi bir gün” yorumunda bulundu. Seçimi takip eden AGİT heyetinden Douglas Wake, muhalefet için eşit bir seçim ortamının söz konusu olmadığını kaydetti.

MÜLTECİLER KIRMIZI ÇİZGİSİ

Siyasete öğrenciyken atılan, 1989’da 26 yaşındayken özgür seçim ve Rus ordusunun ülkesinden çekilmesi çağrısı yapan ilk isimlerden olan Orban, ülkenin genç umudu olarak görülüyordu. Liberal, alternatif ve komünizm karşıtı bir hareket olarak kurduğu partisi Fidesz’i (Genç Demokratlar İttifakı), 1998’de iktidara taşıdığında 35 yaşında Macaristan’ın ve o dönem için Avrupa’nın en genç başbakanı oldu.

Üçüncü zaferini yaşayan Viktor Orban, Polonya ile birlikte AB ile daha derin bir entegrasyona karşı çıkıyor.

Orban’ın Macaristan’ı da AB’nin ‘melez’ rejimlerinden biri haline getirdiği iddia ediliyor. Klasik anlamda bir diktatör tanımına uymayan Orban için yapılan tanımlama ise ‘demokratör’.

m Mültecilerin, Avrupa’nın Hıristiyan geleneğine zarar verdiğini öne sürüyor. Mülteci akını sırasında Sırbistan ile sınırına 175 km’lik dikenli tel çekti.

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