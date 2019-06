Vietnam'ın ilk yerli otomobili Fadıl satışa çıkıyor

Vietnam'ın yerli otomobil üreticisi VinFast ürettiği ilk otomobil modeli Fadıl'ı 17 Haziran Pazartesi günü satışa sunacağını duyurdu.

Uzun vadede 500 bin otomobil üretmeyi hedefleyen şirketin ilk modeli olan Fadıl yaklaşık 19 bin 400 dolardan satışa çıkarılacak.

1.4 litre motorlu Fadıl, Kia'nın Morning modeli ile rekabet edecek.

Sporting and #style icon #DavidBeckham dropped into the #ParisMotorShow2018 to captain the premiere of the first #VinFast cars in front of the world’s media. #MondialParis2018 #PMS2018 #MondialAuto #VinFast @MondialAuto pic.twitter.com/bzFzCdjQND