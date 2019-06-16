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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: Reuters
16.06.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Vietnam'ın ilk yerli otomobili Fadıl satışa çıkıyor

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Vietnam'ın ilk yerli otomobili Fadıl satışa çıkıyor

Vietnam'ın yerli otomobil üreticisi VinFast ürettiği ilk otomobil modeli Fadıl'ı 17 Haziran Pazartesi günü piyasaya sürecek.

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  • Vietnamın ilk yerli otomobili Fadıl satışa çıkıyor
  • Vietnamın ilk yerli otomobili Fadıl satışa çıkıyor
  • Vietnamın ilk yerli otomobili Fadıl satışa çıkıyor
  • Vietnamın ilk yerli otomobili Fadıl satışa çıkıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Vietnam'ın yerli otomobil üreticisi VinFast ürettiği ilk otomobil modeli Fadıl'ı 17 Haziran Pazartesi günü satışa sunacağını duyurdu.

Uzun vadede 500 bin otomobil üretmeyi hedefleyen şirketin ilk modeli olan Fadıl yaklaşık 19 bin 400 dolardan satışa çıkarılacak.

1.4 litre motorlu Fadıl, Kia'nın Morning modeli ile rekabet edecek.


Vietnam'ın en büyük holding grubu Vingroup'un alt kuruluşu olan VinFast, ülkedeki orta sınıfın otomobillere olan ilgisinin hızla artması sayesinde iç pazarda Toyota ve Ford gibi dev otomotiv üreticileri ile rekabet etmeyi hedefliyor.

Yılda 250 bin araç üretmeyi planlanayan şirket temmuz ayı sonunda spor ve sedan tipi iki otomobili de araçseverlerin beğenisine sunacak.

Şirket ayrıca yıl sonunda elektrikli motosiklet ve otobüs üretimini de hayata geçirmeyi planlıyor.

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