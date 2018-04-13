Vietnam'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Vietnam'da, 1972 yılında ABD uçakları tarafından atıldığı tahmin edilen 225 kilogramlık bir bomba imha edildi.
Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Savunma Bakanlığına bağlı bir bomba ve mayın imha şirketi, Quang Ninh eyaletindeki bir yol inşaatı sahasında, patlamamış mühimmatları temizledikleri esnada MK82 tipi bomba buldu.
Tien Yen bölgesindeki yol çalışması sırasında ortaya çıkarılan ve Vietnam Savaşı sırasında ABD uçakları tarafından atıldığı düşünülen 225 kilogram ağırlığındaki bombanın güvenli şekilde imha edildiği kaydedildi.
Vietnam Savaşı döneminden kalma yüz binlerce ton patlamamış madde bulunduğu tahmin edilen ülkede, 1975'den bu yana toprak altına gömülü mayın ve diğer patlayıcılara basan on binlerce kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi engelli oldu.
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