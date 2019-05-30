Video oyun bağımlılığı kumar gibi
Dünya Sağlık Örgütü video oyun bağımlılığını ‘akıl sağlığı bozukluğu’ olarak tanımladı. Bu kararla birlikte hastalık ‘kumar bağımlılığı’ ile aynı kategoride yer alıyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Uluslararası Hastalıkları Sınıflandırma Birimi, video oyunu bağımlılığını ‘akıl hastalığı, davranışsal bozukluk ve sinir gelişimsel’ hastalıklar listesine aldı. DSÖ’nün bu kararı almasındaki en büyük etkenin, bağımlı kişi için oyun oynamanın hayattaki diğer aktivitelerden çok daha fazla öneme sahip olması olarak açıklandı. ‘Oyun rahatsızlığı’ olarak isimlendirilen hastalık, artık ‘kumar bağımlılığı’ ile aynı kategoride yer alıyor. DSÖ, video oyun bağımlılığını ısrarcı ve tekrar eden bir davranış olarak tanımlıyor.
HER OYNAYAN HASTA DEĞİL
Araştırmada günde 20 saat oyun oynayan insanlara rastlanıldığı ve bu kişilerin yemek, uyku hatta okula ya da işe gitme gibi günlük aktivitelerini video oyunları nedeniyle aksattığı belirtiliyor. Uzmanlar, her oyun oynayan kişinin hasta olarak tanımlamayacağını, bunun için oyun bağımlılığının getirdiği semptomların bir seneden uzun bir süre devam etmesi gerektiğini açıkladı. Oyun endüstrisinden pek çok kuruluş ise bu karara karşı çıkıyor.
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