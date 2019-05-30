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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Video oyun bağımlılığı kumar gibi

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Video oyun bağımlılığı kumar gibi

Dünya Sağlık Örgütü video oyun bağımlılığını ‘akıl sağlığı bozukluğu’ olarak tanımladı. Bu kararla birlikte hastalık ‘kumar bağımlılığı’ ile aynı kategoride yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Uluslararası Hastalıkları Sınıflandırma Birimi, video oyunu bağımlılığını ‘akıl hastalığı, davranışsal bozukluk ve sinir gelişimsel’ hastalıklar listesine aldı. DSÖ’nün bu kararı almasındaki en büyük etkenin, bağımlı kişi için oyun oynamanın hayattaki diğer aktivitelerden çok daha fazla öneme sahip olması olarak açıklandı. ‘Oyun rahatsızlığı’ olarak isimlendirilen hastalık, artık ‘kumar bağımlılığı’ ile aynı kategoride yer alıyor. DSÖ, video oyun bağımlılığını ısrarcı ve tekrar eden bir davranış olarak tanımlıyor.

HER OYNAYAN HASTA DEĞİL

Araştırmada günde 20 saat oyun oynayan insanlara rastlanıldığı ve bu kişilerin yemek, uyku hatta okula ya da işe gitme gibi günlük aktivitelerini video oyunları nedeniyle aksattığı belirtiliyor. Uzmanlar, her oyun oynayan kişinin hasta olarak tanımlamayacağını, bunun için oyun bağımlılığının getirdiği semptomların bir seneden uzun bir süre devam etmesi gerektiğini açıkladı. Oyun endüstrisinden pek çok kuruluş ise bu karara karşı çıkıyor.

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