Victoria’s Secret mankeni bu suçtan gözaltına alındı
Victoria's Secret'ın gözde mankenleri arasında yer alan 21 yaşındaki Maggie Laine, ABD'de gözaltına alındı. Ünlü ismin kenevir bulundurmaktan gözaltına alındığı ifade edildi.
Georgia eyaletinde gözaltına alınan ünlü manketinin uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındığı ifade edildi.
Gerçek adı Maggie Vitelli olan 21 yaşındaki mankenin kenevir bulundurmaktan dolayı yakalandığı ifade edildi.
Uyuşturucu konusunda ABD’nin en sert kanunlarına sahip olan Georgia’da 0.2 gram uyuşturucu bulundurmanın cezası 1 yıldan 10 yıla kadar değişiyor. Genç mankenin yanında bulunan uyuşturucunun bu miktardan az olduğunu açıklayan yetkililer Maggie Laine’e uyarıda bulunduktan ve siciline işledikten sonra serbest bırakıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle