Vicdanın elçisi Greta
Uluslararası Af Örgütü,16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’e ‘Vicdanın Elçileri’ ödülünü verdi.
Dünya’nın karşı karşıya olduğu iklim krizi için acil adım çağrısı yapan Thunberg, geçen ay yapılan BM İklim Zirvesi’ne katılmak için İngiltere’den ‘sıfır karbondioksit salımı’ yapan yelkenliyle yola çıkmış 15 günde Atlantik Okyanusu’nu aşıp New York’a ulaşmıştı.
İklim değişikliğine karşı başlattığı öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen İsveçli aktivist Greta Thunberg 16 yaşında.
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