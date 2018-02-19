Vicdan sızlatan yardım skandalı: Seks ver yemek al

ABD merkezli World Vision adlı hayır kuruluşunun bazı çalışanlarının, Haiti’de 2010 yılındaki depremin ardından ‘vicdanları sızlatan’ bir skandala karıştıkları, para ve yiyecek sağlama karşılığında yardıma gittikleri depremzedelerle cinsel ilişkiye girdikleri tespit edildi. Kuruluşun ABD’deki merkezi de, skandalı doğruladı. Bu skandala kadar saygın bir yardım kuruluşu olarak bilinen derneğin geçen yılki elçisi, İngiliz Prens Harry’nin nişanlısı, oyuncu Meghan Markle idi. ABD’li yıldız Markle, yardım kuruluşunun faaliyetleri kapsamında Afrika ülkesi Ruanda’ya gitmiş, çocuklarla bir araya gelmiş ve Afrika’da yoksulluğun azaltılmasına yönelik çalışmalarda yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde de İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın çalışanlarının, Haiti’deki yardıma muhtaç insanların çaresizliğinden faydalanarak onlarla seks partileri düzenlediği ortaya çıkmıştı.