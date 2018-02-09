‘Verilen sözlerin değeri yokmuş’

ALMANYA Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yeni hükümetin kurulması durumunda Dışişleri Bakanı olarak kalmayı düşünüyordu. Gabriel, bu konuda SPD lideri Martin Schulz’un kendisine söz verdiğini ima ederek, Funke Medya Grubu’na verdiği demeçte ateş püskürdü. Gabriel, “SPD’de ilişkilerin saygısız, verilen sözlerin bir değeri olmadığı çok acı veriyor” dedi.

Almanya’da anketlerde en sevilen politikacı görülen Gabriel, “Dışişleri Bakanlığı görevimi severek yaptım. Kamuoyu bu başarımı takdir ediyor. Ama bu başarımın ve kamuoyunun verdiği değerin SPD yönetimi nezdinde hiçbir bir değeri yok” diye konuştu.

SCHULZ’LA KÖPRÜLERİ ATTI

SPD lideri Martin Schulz, koalisyonda uzlaşma sağladıkları gün basın toplantısında gayet soğuk bir tavırla, “Gabriel Dışişleri Bakanı olarak iyi işler yaptı. Ama bu hükümette Dışişleri Bakanlığını ben yürütmeye karar verdim” dedi.

Sigmar Gabriel’in son ana kadar kendisine bakan olarak kalamayacağının açıkça söylenmediğini dile getirdi ve “Arzu ederdim ki, gözümün içine baka baka gerçeği söylesinler” dedi.

Gabriel kızının kendisini “Üzülme baba. Şimdi bizim için daha çok zamanın olacak. Bu kıllı yüzlü adamla birlikte zamanı geçirmekten çok daha iyi” diye teselli ettiğini anlattı.