Ver mantarı bitir sivriyi
Dünya çapında en çok can alan hastalıkların başında gelen sıtmaya karşı önemli bir ‘yok edici’ bulundu. Sıtmayı yayan ‘anofel’ sivrisineklerini etkilediği anlaşılan bir mantar türü genetik olarak değiştirilip içine örümcek zehri eklenerek ‘ölümcül bir silah’ haline getirildi.
ABD’nin Maryland Üniversitesi ile Burkina Faso’daki IRSS Araştırma Enstitüsü ortak çalışmasında, sıtma yayan anofel sivrisineklerini doğal olarak etkileyen bir mantar tespit edildi. Mantar genetiğiyle oynanarak değiştirildi. Maryland Üniversitesi’nden Prof. Raymond St. Leger’in, “Mantarlar kolay işlenebilir durumdaydı. Genetik olarak değiştirmek çok kolay oldu” dediği çalışma kapsamında, Avustralya’da bulunan huni yuvalı örümcek türünün zehri, mantarın genetik koduna eklendi. Böylece anofel türü sivrisineğin içine girince, mantarın örümcek zehrini yaymaya başlaması sağlandı. Laboratuvar deneylerinde, genetiği değiştirilmiş mantarların sivrisinekleri kesin olarak ve son derece hızlı şekilde öldürdüğü görüldü. Bir sonraki aşamada mantarı gerçek koşullarda denemek gerekiyor. Sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan hastalık yılda 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Dünyada her yıl 219 milyon sıtma vakası yaşanıyor.
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