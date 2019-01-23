Venezuela’dan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e 'işine bak' cevabı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriVenezuela’dan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e 'işine bak' cevabı
GeriDünya Venezuela’dan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e 'işine bak' cevabı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
23.01.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Venezuela’dan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e 'işine bak' cevabı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Venezuela’dan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e 'işine bak' cevabı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela muhalefetine destek vererek “Sesinizi yükseltin.” diyen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e, “Kendi işlerinle ilgilen.” dedi.

Rodriguez, başkent Caracas’taki yerel idarecilerle bir araya geldiği toplantıda, ülkede iktidar ve muhalefetin bugün düzenleyeceği mitingler çerçevesinde alınan tedbirleri görüştü. Sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajla muhalefete açık desteğini ilan eden ABD Başkan Yardımcısı Pence’e cevap verdi.

Pence’in “Sesinizi duyurun.” ifadeleriyle muhalefete desteğinin “açık bir darbe çağrısı” olduğunu söyleyen Rodriguez, “Mike Pence, bugün ne yapılması gerektiği yönünde talimatlar vererek Venezuela’yı yönetmeye çalışıyor.” diye konuştu.

ABD’deki federal hükümetin kapalı olduğuna işaret eden Rodriguez, Pence’e “Kendi işlerinle ilgilen.” dedi.

PARAGUAY'DAN MUHALEFETE DESTEK

Öte yandan İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumuna katılan Paraguay Devlet Başkanı Mario Abda Benitez, burada katıldığı bir panelde Venezuela muhalefetine verdiği desteği yineledi.

Venezuela’daki Ulusal Meclisin bir geçiş hükümeti kurması durumunda destek verip vermeyecekleri sorusu üzerine Benitez, “Böyle bir şey olsaydı biz Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu hükümetin başı olarak tanırdık.” ifadesini kullandı.

VENEZUELA’DA BUGÜN GÖSTERİ GÜNÜ

Venezuela’da muhalefetin bugün için ülke çapında protesto düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da hükümete destek gösterileri düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Birkaç gün önce de Caracas’ın yoksul semtlerinden Cotiza’da “halkın yanında” olduğunu belirten bir grup asker, Venezuelalılara sokağa çıkma çağrısı yapmasının ardından tutuklanmıştı. Bu bölgede halkın özellikle akşamları “Cacerolazo” olarak bilinen, tencere ve tavalara kepçelerle vurarak yaptığı gösteriler, Caracas’ın diğer bölgelerine de yayıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı

AB'den İrlanda sınırıyla ilgili uyarı

Son dakika... Kerç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türkler belli oldu

Rusya'da Tu-22M tipi uçak düştü