Venezuela'daki olaylarda ölü sayısı artıyor
Venezuela'daki olaylarda en az 12 kişinin öldüğü bildirildi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki darbe tehlikesi karşısında halkını uyanık ve seferber olmaya çağırdı. Maduro, "Cesur ve savaşçı Venezuela halkını, bir yandan işlerine ve eğitimlerine devam ederken diğer yandan vatanın istikrarını müdafaa etmek için sokakta kalmaya ve seferber olmaya çağırıyorum" dedi.
Muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'in başkanı olan Guaidó, son bir yılda ülkede düzenlenen en büyük muhalif protesto gösterilerini de arkasına almıştı.
Maduro, ABD ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu ve ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı.
23 Ocak'ta on binlerce kişi sokaklara çıktı, gösteriler düzenledi. Associated Press'in haberine göre, Venezuela'daki olaylarda en az 12 kişi öldü.
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