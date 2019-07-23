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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP - İHA
23.07.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Venezuela'daki elektrik kesintisinin sebebi açıklandı

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Venezuela'daki elektrik kesintisinin sebebi açıklandı

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, ülkede yaşanan elektrik kesintisinin, sabotajdan kaynaklandığı bildirdi.

Bu yıl dört kez karanlığa gömülen Venezuela'da, 16 eyalet ile başkent Caracas'ın önemli bölümünde meydana gelen beşinci kesinti, birçok bölgede devam ediyor.      

Devlet televizyonuna telefonla bağlanan Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ilk araştırmalara göre kesintinin, elektromanyetik sabotajdan kaynaklandığını söyledi. Rodriguez, sabotajın, "ülkenin en önemli elektrik üretim merkezi Guri'ye düzenlendiğini" ve kesintinin en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.      

MADURO'DAN ORDUYA TALİMAT     

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin, ülkedeki huzuru garanti altına almak için görev başında olduğunu kaydetti.      

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido da sosyal medya hesabından kesintiye ilişkin açıklama yaptı.     

Kesintiden hükümeti sorumlu tutan Guaido, AN'nin bugünkü oturumlarının sokakta yapılacağını duyurdu.      

Venezueladaki elektrik kesintisinin sebebi açıklandı

Ülkede 7 Mart'ta başlayan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart'ta ikinci büyük kesinti meydana gelmiş ve iki gün sürmüştü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kesintiye, ülkenin büyük bölümüne enerji sağlayan hidroelektrik santrali Guri'deki aktarım ünitesine, bir keskin nişancının ateş açması sonucu çıkan yangının sebep olduğunu açıklamıştı. ??     

Son kesintiler 29-30 Mart'ta yaşanmış, bunun giderilmesinin ardından Maduro, 30 günlük eylem planını duyurmuştu.?     

Plan çerçevesinde, iki gün önce ülkenin farklı bölgelerinde 18.00-20.30 saatlerinde "düzenli kesinti"ye gidilmişti.?     

Ayrıca hükümet, ülkenin elektrik altyapısından sorumlu şirket CORPOELEC'i yeniden yapılandırma kararı almıştı.     

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