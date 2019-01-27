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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.01.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Venezuela'daki ABD'li diplomatlar ülkelerine döndü

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Venezuela'daki ABD'li diplomatlar ülkelerine döndü

ABD’nin Caracas’taki büyükelçiliğinde görevli diplomatik personelin bir kısmının ülkelerine geri döndüğü ve iki ülkenin karşılıklı olarak ticari ilişkilerin ve göçmenlerle ilgili işlemlerin yürütüleceği ofisleri açmak için 30 gün boyunca müzakere yürüteceği bildirildi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Caracas Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatik personelin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tanıdığı 72 saatin sona erdiği 25 Ocak itibarıyla ülkeden ayrıldığı duyuruldu.

KARŞILIKLI OFİSLER AÇILACAK

İki ülkenin, konsolosluk işlemleri ve ticari süreçler için her iki başkent, Caracas ve Washington'da karşılıklı olarak ofisler açmayı müzakere edecekleri ve bu sürenin de 30 günle sınırlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu süreç tamamlanana kadar her iki büyükelçilikte bir kısım diplomatik personelin çalışmaya devam edeceği, söz konusu personelin, iki ülkenin bu ofisler konusunda bir anlaşmaya varamaması durumunda 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği vurgulandı.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyetinin ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını savunmaya devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, dış müdahale reddedilirken ülkelerin saygı ve eşitlik çerçevesinde hareket etmesi çağrısında bulunuldu.

VENEZUELA'DA NE OLDU?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha sonra yaptığı başka bir açıklamada iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

ABD’nin tanımadığı Maduro’ya Rusya’dan destek geldiABD yemin ederek kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guiado’ya desteğini açıklarken, Rusya’dan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek geldi. Ülkede Maduro karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı ise 8’e yükseldi. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Nicolas Maduro’yu tanımayarak kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından ülkede sular durulmuyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Juan Guiado’ya destek veren ABD’ye restini çekti. Maduro, diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığı ABD’nin Venezuela’daki diplomatlarının ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guiado ise, "Anayasanın bana verdiği yetkiler gibi, tüm diplomatik misyon başkanları ve ülkemizde akredite olan tüm delegasyonlardan diplomatik varlıklarını sürdürmelerini şiddetle istiyorum” açıklamasını yaptı.
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