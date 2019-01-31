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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AFP
31.01.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Venezuela'da yüksek tansiyon... Muhalefetle iktidar aynı anda sokağa inecek

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Venezuela'da yüksek tansiyon... Muhalefetle iktidar aynı anda sokağa inecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guiado’nun destekçileri ayrı ayrı olarak yarın sokağa çıkacak. İki muhalif grubun aynı anda sokağa çıkacak olması ise tedirginliğe neden oldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendisini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guiado’nun destekçileri ayrı ayrı olarak yarın sokağa çıkacak. Guiado halka protesto gösterilerine devam etmek için çağrıda bulunurken Maduro tarafından da bir hamle geldi. Maduro'nun destekçileri de, Cumartesi günü Devlet Başkanı Hugo Chavez'in (1999-2013) iktidara gelmesinin 20 yılını kutlamak için başkent Karakas’da toplanma kararı aldı.

Venezuelada yüksek tansiyon... Muhalefetle iktidar aynı anda sokağa inecek

CHAVEZ İÇİN SOKAKLARA DÖKÜLECEKLER

Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello yaptığı açıklamada, ”2 Şubat'ta Komutan Hugo Chavez’in başkanlık koltuğuna oturmasının 20’nci yılında, ülkemizi savunmak için, yeni savaşlar ve yeni zaferlere hazırlanmak için Karakas’taki Bolivar Caddesi’ne gidiyoruz” dedi.

“KIZIMIN YAŞAYABİLECEĞİ HER TÜRLÜ ZORBALIKTAN ONLARI SORUMLU TUTUYORUM “

Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales yaptığı açıklamada, “Ülkemizde herhangi bir yerde kan dökülüyorsa bu şuanda iktidarda olanın suçudur” dedi. Birkaç hafta önce yapılan tutuklamaya değinen Rosales, “Juan’ı gözaltına aldıkları gün, bizi araçtan çıkmaya zorladılar. Bizi işaret ettiler. Ama bizden daha çok korktular” ifadelerini kullandı.

Guaido ise ailesinin tehdit altında olduğunu belirterek, “20 aylık kızımın yaşayabileceği her türlü zorbalıktan onları sorumlu tutuyorum” diye konuştu.

KOLOMBİYA, VENEZUELALI YETKİLİYİ ALMADI

ABD’nin Venezuela’ya karşı başlattığı operasyonda en ön sırada yer alan Kolombiya’dan ise beklenen hamle geldi. Venezuela yasal hükümeti tarafından görevlendirilen Kolombiya-Venezuela ortaklığı Monmeros Şirketinin yöneticisi Rnald Ramrez Mendoza’nın ülkeye girişini engelledi. Öte yandan Kolombiya’ya ait askeri helikopterler Venezuela sınırında devriye gezmeye başladı. Öğleden sonra iki Kolombiya uçağı Venezuela hava sahasını geçip geri döndüğü kaydedildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (31.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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