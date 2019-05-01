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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.05.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı

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Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun başlattığı darbe girişimiyle ev hapsinden serbest bırakılan Voluntad Partisinin eski Genel Başkanı Lopez İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine sığındı.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun başlattığı darbe girişimiyle ev hapsinden serbest bırakılan Voluntad Partisinin eski Genel Başkanı Leopoldo Lopez'in İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine sığındığı bildirildi.

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, eski muhalefet lideri Lopez ve ailesinin dün gece saatlerinde büyükelçiliğe geldiği belirtildi.

Öte yandan Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lopez ve ailesinin kendilerine sığınma başvurusu yaptıktan sonra İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine gitmeye karar verdiğini ifade etti.

Ampuero, "Lopez ve ailesinin Şili Büyükelçiliğinin halihazırda konukları olduğu göz önünde bulundurulduğunda bunun kişisel bir karar olduğunu" kaydetti.

Venezuelada muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı

DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido, Twitter'dan yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guadio, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınının etrafında bir grup askerle partisinin ev hapsindeki eski lideri Lopez'i de alarak çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, olayın ardından Twitter'da yayımladığı açıklamada darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

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