Venezuela'da muhalif lider ilk yardımları dağıttıklarını açıkladı
Yaklaşık 50 ülke tarafından geçici başkan olarak seçilen Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, sosyal medya hesabından vitamin ve besin takviyeleri paketlerini gösteren bir video paylaştı.
Paketler önünde konuşan 35 yaşındaki Guaido, ilk insani yardımın dağıtımını yaptıklarını belirterek, "En savunmasız nüfusa destek olabilmek için örgütlenmeli ve bir insani kanalın açılmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.
Ellerinde, yetersiz beslenme durumunda bulunan hamile kadınlar ve çocuklar için 1 milyon 700 bin paket olduğunu ifade eden Guadio, bunların nasıl elde edildiğine dair bilgi vermedi.
"VENEZUELALILAR SOKAKLARA GERİ DÖNÜYOR"
Muhalif lider, başka bir mesajında da "Venezuelalılar, ölüm riskiyle karşı karşıya olan 300 binden fazla Venezuelalının hayatını kurtaracak insani yardıma izin verilmesi çağrısında bulunmak için yarın sokaklara geri dönüyor." ifadesini kullandı.
"BU ŞOVA İZİN VERMEYECEĞİM"
Venezuela'da muhalefet, ülkede insani durumun kötü olduğunu savunarak uluslararası yardım sağlanmasını ve bunun için bir koridor açılmasını istiyor.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise insani yardım çağrıları ve girişimlerinin ABD'nin ülkeye müdahale etme stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, "bu şova izin vermeyeceğini" ifade ediyor.
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