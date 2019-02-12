Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun gelirleri soruşturuluyor
Venezuela’da muhalif lider Guaido'nun bazı ulusal ve uluslararası kurumlardan gerekçesiz para aldığı iddiasıyla gelirleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Venezuela Devlet Denetçiliğinden yapılan açıklamada, muhalif lider Juan Guaido'nun geliri hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, çoğu batı ülkesince geçici başkan olarak tanınan Ulusal Meclis Başkanı Guaido’nun "uluslararası ve ulusal kurumlardan herhangi bir gerekçe göstermeden para aldığı" iddia edildi.
Kurumun Başkanı Elvis Amoroso, milletvekillerinin anayasaya göre görevleri sırasında özel ya da başka bir kamu görevi nedeniyle para alamayacağına dikkati çekerek, Guaido’nun mal varlığı bildirgesinde bazı sahte veriler olduğunu söyledi.
GUAIDO KAMU GÖREVİNDEN MEN CEZASI ALABİLİR
Guaido, suçlu bulunması durumunda para ya da kamu görevinden men cezası alabilir. Böyle bir durumda milletvekilliği ve meclis başkanlığı görevi düşebilir. Ayrıca Guadio hakkında ceza davası açılabileceği de değerlendiriliyor.
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