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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
26.05.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

Venezuela'da muhalif Guaido hükümetle müzakere ettiğini açıkladı

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Venezuela'da muhalif Guaido hükümetle müzakere ettiğini açıkladı

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, defalarca reddettiği ve basına ilk yansıdığında da yalanladığı hükümetle görüşmeleri yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile Norveç'te görüştüklerini belirtti.

Aylardır tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da hükümeti devirmek için ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinden destek alan Guaido, defalarca reddettiği müzakere masasına oturduğunu yazılı açıklamayla duyurdu.

Geçen yıl yapılan Devlet Başkanlığı seçimini yüze 68'le kazanan Maduro'ya karşı birçok kez darbe çağrısına ve bir de başarısız askeri kalkışmaya imza atan Guaido, açıklamasında görüşmelerin yine bu amaç doğrultusunda yapıldığını iddia etti.

Guaido, müzakere heyetinde AN İkinci Başkan Yardımcısı Stalin Gonzales, eski milletvekilleri Fernando Martinez Mottola ve Gerardo Blyde ile teknik danışmanlık görevinde Vicente Diaz'ın bulunduğunu kaydetti.

Görüşmelere dair 2 hafta önce basına yansıyan ve Guaido'nun yalanladığı haberlerde de bu isimlerin müzakere heyetinde olduğu belirtilmişti.

Juan Guaido, "Venezuela halkına, Silahlı Kuvvetlere ve uluslararası topluma" yönelik yaptığı açıklamada ayrıca "rejim" olarak nitelediği hükümet tarafından "kandırılmamak ve bölünmemek" için bundan sonra sık sık müzakerelerle ilgili beyanatta bulunacağını vurguladı.

Guaido, müzakereleri ilk başlarda yalanlamış, daha sonra "Norveç hükümetinin iyi niyetli girişimlerini karşılıksız bırakmamak için" bir heyetin hükümetle görüştüğünü kabul etmişti.

MADORO VE MUHALİFLER İKİNCİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Bu arada Norveç tarafı da Guaido'nun yazılı açıklamasından hemen önce resmi açıklamayla başkent Oslo'da Maduro hükümeti ve muhaliflerin ikinci görüşme için bir araya geleceğini duyurdu.

Öte yandan ülke basınındaki haberlere göre Guaido, Barquisimeto kentinde taraftarları ile bir araya geldi ve halkı bugün için sokağa çıkmaya çağırdı.

VENEZUELA AYLARDIR DURULMUYOR

Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

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