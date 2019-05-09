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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
09.05.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

Venezuela’da muhalif AN Başkan Yardımcısı kalkışma girişiminden gözaltında

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Venezuela’da muhalif AN Başkan Yardımcısı kalkışma girişiminden gözaltında

Venezuela’da başarısız darbe girişimine katılan muhalif Ulusal Meclis (AN) Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano gözaltına alındı.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido'nun 30 Nisan'da bir grup askerle başkent Caracas'ta başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil darbe girişiminde rol alan muhalif AN üyelerine yönelik ilk göz altı gerçekleşti.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) hukuki süreç başlattığı 10 isim arasında bulunmayan Zambrano, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ajanları tarafından göz altına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Aracından inmeyi kabul etmeyen Zambrano’nun SEBIN ajanları tarafından bulunduğu araba ile birlikte göz altına alındığı öğrenildi.

Devlet nezdindeki yetkili yasama organı Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello da devlet televizyonu VTV’de kendi sunduğu programda, Zambrano’nun tutuklandığını “Biraz önce 30 Nisan’daki darbe girişiminin liderlerinden bir yakalandı.” ifadeleri ile doğruladı.

Zambrano’nun TSJ’nin, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediği 10 milletvekili arasında olmadığını belirten Cabello, “Hepsi (askeri kalkışma girişiminde) açıkça görüldü. Bunlar için dokunulmazlık kaldırılmasına, yargılama izni verilmesine dahi gerek yok.” değerlendirmesinde bulundu.

3 AN MİLLETVEKİLİ HAKKINDA DA HUKUKİ SÜREÇ

Öte yandan, TSJ daha önce hukuki süreç başlattığı 7 AN milletvekiline 3 ismi daha ekledi.

Freddy Francisco Superlano Salinas, Sergio de Jesus Vergara Gonzales ve Juan Andres Mejia Szilard’ın da diğer 7 milletvekili gibi "Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek" gibi suçlardan yargılanması hedefleniyor.

Haklarında TSJ tarafından hukuki işlem başlatılan ilk 7 milletvekili Henry Ramos Allup, Luis German Florido, Marianela Magallanes Lopez, Jose Simon Calzadilla Peraza, Andres Enrique Delgado Velazquez, Amerigo De Grazia ve Richard Jose Blanco Delgado’nun dosyaları ANC’de kısa sürede kabul edilmişti.

ANC, TSJ’nin talebi üzerine önce dokunulmazlıkları kaldırdığı milletvekillerinin yargılanmasına da izin vermişti.

Söz konusu 7 milletvekilinden biri olan Marianela Magallanes ise eşinin İtalyan vatandaşı olmasından dolayı dün İtalya’nın Caracas Büyükelçisinin evine kaçmıştı.

Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

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