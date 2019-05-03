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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.05.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Venezuela'da muhalefet cumartesi sokakta

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Venezuela'da muhalefet cumartesi sokakta

Venezuela muhalefeti 30 Nisan’da başarısızlıkla sonuçlanan kalkışma ve 1 Mayıs’taki protestoların ardından cumartesi günü yeniden sokaklara inecek.

Bağlı olduğu parti Voluntad Popular’ın (VP) ev hapsindeki lideri Leopoldo Lopez’le başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü'nde denediği askeri ve sivil kalkışmaya işaret eden Guaido, attıkları adımların geri dönüşünün olmadığını belirtti.

Guaido, sürekli sokak gösterilerinin yanı sıra hayatı durduracak ve tüm ülkeye yayılacak grevler yapacaklarını iddia etti.

Hükümeti devirme planlarını bugün ülke genelinde yapacakları küçük meclis toplantıları ile taraftarlarına aktaracaklarını ifade eden Guaido, cumartesi günü ise yeniden sokağa çıkacaklarını duyurdu.

Guiado, "barışçıl" olacağını öne sürdüğü eylemlerin önemli askeri merkezlerin bulunduğu bölgelerde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Pazar günü ise gösterilerin ardından çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenler için dua edeceklerini söyleyen Guaido, ayrıca kamu ve özel sektör çalışanlarına protestolara katılmaları çağrısında bulundu.

Aylardır büyük bir siyasi buhrandan geçen Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Venezuela'da 23 Ocak'ta bir meydanda yemin eden Guaido, kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesince tanınmıştı.

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