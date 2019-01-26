Venezuela'da kriz... Gerilim artıyor

ABD yönetiminin muhalif çizgideki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu geçici Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıması bugün için BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırmasının ardından tansiyon yükseliyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro önceki gün ABD’li diplomatların ülkesinden ayrılması için 72 saat süre vermişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da Venezuela’daki ABD Büyükelçiliğinde ikinci derecede görevli personeline ülkeyi terk etmesi talimatı verdi. Talimatın, Venezuela’daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan 150 civarındaki personelin tamamının güvenliğini sağlamanın zor olduğu için verildiği, buna rağmen başkent Caracas’ta bulunan Büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği kaydedildi.

‘BOZGUNA UĞRATACAĞIZ’

Maduro, dün Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’de düzenlediği basın toplantısında, “Venezuela’nın egemenliğini bir kenara atmayı ve ABD ve onun Batılı müttefiklerinin Venezuela’da bir kukla rejim kurmasını amaçlayan darbeyi bozguna uğratacağız” dedi. Maduro, Venezuela için faydalı olacak bir diyaloğa açık olduğunu belirterek, “Ülkenin ilerlemesi için anayasa çerçevesinde ulusal bir diyaloğa hazırım, daima da hazır olacağım. Umarım Venezuela muhalefeti aşırıcılar tarafından kurulan tuzaktan kurtulur, makul ve içten bir diyalog yolu açılır” diye konuştu. ABD ile diplomatik ve siyasi ilişkilerin kesilmesinin, iki ülke arasındaki petrol ticaretini etkilemeyeceğini sözlerine ekledi. Maduro, Rusya ile ‘derin ittifakı’ sürdüreceklerini belirterek, Rusya’dan buğday sevkıyatının yanı sıra Moskova ile yapmayı planladıkları telekomünikasyon, petrol ile doğalgaz yatırımlarına ilişkin anlaşmalardan bahsetti ve iki ülke arasındaki askeri konulardaki bağlantılara vurgu yaptı.

MADURO TÜRKİYE, RUSYA VE ÇİN’E TEŞEKKÜR ETTİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi karşısında verdikleri destek için Türkiye, Rusya ve Çin’e teşekkür etti. Sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada Maduro, Venezuela’nın yalnız olmadığını vurguladı. Öte yandan Reuters’ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Dairesi Direktörü Alexander Shchetinin ülkesinin gerekirse Venezuela’da hükümet ile muhalefet arasında arabuluculuk yapabileceğini söyledi.

ABD’DEN PETROL HAMLESİ

ABD’nin, Venezuela’nın petrol gelirlerinin Maduro yönetimine gitmemesinin yollarını aradığı iddia edildi. Üst düzey bir ABD’li yetkili, ABD’nin, Venezuela’nın petrol gelirlerinin Devlet Başkanı Madoro’ya değil, dün ülkenin geçici başkanı olarak tanıdığı muhalefet lideri Guaido’ya gitmesi için yollar aradığını belirtti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün odaklandığımız şey, gayrimeşru Maduro rejiminin gelir kaynaklarıyla olan bağlantısını kesmektir” ifadesini kullanmıştı.