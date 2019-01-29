Venezuela'da döviz alışverişi için özel platform

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriVenezuela'da döviz alışverişi için özel platform
GeriDünya Venezuela'da döviz alışverişi için özel platform
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
29.01.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Venezuela'da döviz alışverişi için özel platform

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Venezuela'da döviz alışverişi için özel platform

Venezuela Merkez Bankasınca oluşturulan ve devlete ait hiçbir şirketin giremeyeceği Interbanex'te banka, özel şirketler ve şahıslar şeffaf şekilde döviz alışverişi yapabilecek.

Venezuela Merkez Bankası (BVC) tarafından ülkedeki banka, firma ve şahısların döviz alışverişi için sanal Özel ve Serbest Takas Pazarı (Interbanex) oluşturuldu.

ABD'nin uzun süredir uyguladığı mali yaptırımlar listesine son olarak dün petrol şirketi PDVSA'yı da ekleyerek ekonomik açıdan sıkıştırmaya çalıştığı Venezuela'da piyasadaki döviz işlemlerinin kolaylaştırılması için BVC tarafından sanal platform olarak hizmet verecek özel şirket kuruldu.

Tamamen pazar içindeki tekliflerle oluşacak fiyatlar üzerinden döviz alışverişinin yapılacağı sanal platform Interbanex’in kuruluşu, BVC'nin sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Dün ilk işlemlerine başlayan ve BVC tarafından kurulmasına karşın devlet şirketi olmayan Interbanex’e ilk olarak ülkedeki Batı İskonto Bankası (Banco Occidental de Descuento-BOD) dahil oldu.

Interbanex’in sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada diğer bankaların hazırlıklarını 15 gün içinde tamamlayarak platforma dahil olacakları belirtildi.

Sisteme Venezuela devletine ait hiçbir şirketin giremeyeceği ve işlemlerin şeffaf şekilde gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, sistemin sadece bankalara değil, şirketler ve şahıslara da açık olduğu duyuruldu.

Çift kur sisteminden dolayı birçok ticari zorluk yaşanan Venezuela'da döviz alım satımlarını kolaylaştırması amacıyla kurulan Interbanex’in ilk gününde 1 ABD doları 3 bin 200 Venezuela egemen bolivarı (VES) seviyesinden işleme başladı.

EKONOMİ KURMAYLARI BANKALARLA BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ve ekonomi yönetimindeki isimler, özel ve kamu bankalarının yöneticileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Ekonomiden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami’nin sosyal medya hesabından duyurduğu toplantıya BVC Başkanı Calixto Ortega, Finans Bakanı Simon Zerpa gibi isimler katıldı, içeriğe dair ise açıklama yapılmadı.

ABD, PDVSA'YA YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray'da dün düzenlenen basın toplantısında PDVSA'ya yaptırım kararını açıklamıştı.

Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise PDVSA ve Venezuela'nın diğer petrol şirketi Citgo'nun hesaplarının kontrolünü ele aldığını öne sürmüştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması