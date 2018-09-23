Venezuela’da Diriliş Ertuğrul sohbeti
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki Türk heyeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından başkent Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’te kabul edildi.
Çavuşoğlu, “Bugünkü toplantılarda gördüm ki, iki ülke arasında kardeşlik ilişkileri var ve içinden geçtiğimiz zor günlerde dayanışmamızı daha da artıracağız. Biz her şartta Venezuela devletinin ve halkının yanında olacağız” diye konuştu.
A.A.’ya göre görüşmeye Diriliş Ertuğrul dizisi damgasını vurdu. Görüşmede, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Türk Hava Yolları’nın (THY) başkent Caracas’a direkt sefer düzenlemesi, ikili ekonomik, ticari ve kültürel konularda işbirliği meseleleri ele alındı. Görüşme sırasında Maduro, Çavuşoğlu’na Diriliş Ertuğrul dizisine olan ilgisinden bahsetti. Geçen hafta dizinin setini ziyaret eden Çavuşoğlu, çektiği görüntüleri Maduro’ya izletti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, dizinin ülkesinde yayınlanması için girişimde bulunacağını da kaydetti. Ülkesi ekonomik kriz yaşarken Maduro’nun geçen hafta İstanbul’da Nusr-Et restoranında yemek yediğinin ortaya çıkması muhaliflerin tepkisini çekmişti.
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