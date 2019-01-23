Venezuela’da darbeci askerlere tutuklama
Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yönetimine karşı ayaklanma çağrısı yapan 27 asker tutuklandı.
Yüksek Mahkeme, muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis’in Başkanı Juan Guaido liderliğinde alınan hükümet karşıtı önlemleri de geçersiz ilan etti.
‘ASKERLERE ŞATO TEKLİF ETMİŞLER’
Maduro’ya sadık isimlerle dolu olan Venezuela Kurucu Meclisi’nin Başkanı Diosdado Cabello, ayaklanmada yer alan askerlerin ‘rekor sürede etkisiz hale getirildiği ve yakalandığını’ belirtti. Cabello, askerlerin her şeyi itiraf ettiğini, kendilerine ‘villalar ve şatolar’ teklif edildiği için hükümeti karşılarına aldıklarını söyledi. Öte yandan, önceki gün Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyeceklerini açıklayan Juan Guaido liderliğindeki Ulusal Meclis’in yeni yönetimini ve aldığı hükümet karşıtı önlemleri geçersiz ilan etti. Maduro geçen yıl yüzde 68 oyla yeniden seçilmişti.
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