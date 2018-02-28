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    Venezuela duyurdu! Yeni mekanizmalar için Türkiye ve Rusya ile çalışacağız

    Hürriyet Haber
    28.02.2018 - 11:07 | Son Güncelleme:

    Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat, Venezuela'ya uluslararası finans sisteminde engelle çıkarılması durumunda alternatif bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını söyledi.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Bakan Montserrat, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin ülkesine yönelik uyguladığı ambargonun zararlarını anlattı ve küresel bankaların, yaptırım korkusuyla Venezuela ile çalışmaktan çekindiğini savundu.

    Montserrat, nisanda yapılacak seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Maduro'nun yeniden seçilmesi durumunda gelecek 6 yılı ülke ekonomisinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesine adayacağının altını çizdi.

    Bakan Montserrat, uluslararası finans sisteminin bu dönemde Venezuela'ya engeller çıkarabileceğini belirterek, "Bu durumda yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacağız" ifadesini kullandı.

    İspanya ile bozulan ilişkilere de değinen Montserrat, bu ülkeyle ilişkilerin yeniden normalleşmesinin Madrid hükümetine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.



    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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