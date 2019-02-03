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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.02.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan Trump’a uyarı

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan Trump’a uyarı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın La Sexta televizyonuna verdiği demeçte ülkesindeki durumu değerlendirdi.

"Donald Trump'ın karşısında dursanız ona ne derdiniz?" şeklindeki bir soruya Maduro, "Dur, dur Donald Trump. Elini kana bulayacak hatalar yapıyorsun. Onların istediği, darbelerin, kendi boyundurukları altında çalışan ve doğal zenginliklerimizi kullanan hükümetlerin olduğu 20. yüzyıla dönmek. Bu imkansız. Latin Amerika ve Karayipler ABD'nin arka bahçesi olamaz." cevabını verdi.

"HİÇ KİMSENİN ÜLTİMATOMUNU KABUL ETMİYORUZ"

Maduro, Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya, Fransa, Almanya, Belçika, Portekiz, Hollanda ve İngiltere'nin "Venezuela'da özgür ve demokratik seçimlere gidilmesi için tarih belirlenmezse kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanıyacağız." diyerek verdikleri sürenin 5 Şubat pazartesi günü dolacak olmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı, "Hiç kimsenin ültimatomunu kabul etmiyoruz. Bu benim AB'ye, 'Katalonya Cumhuriyetini tanımak için size 7 gün veriyorum yoksa önlemler alacağım' dememe benzer. Uluslararası politika ültimatomlara dayanamaz." dedi.

"SANCHEZ, HALKININ KENDİ BAŞKANINI SEÇMESİ İÇİN SEÇİM İLAN ETMELİ"

Maduro ayrıca, İspanya'da mecliste verilen gensoru ile sağ görüşlü Halk Partisi'ni iktidardan düşürerek 2018 haziran ayında azınlık hükümeti kurarak ülkeyi yöneten Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'i de eleştirdi.

"Pedro Sanchez bir sahtekar." diyen Maduro, "Hiçbir seçimi kazanmadı. Ben seçildim ve halkın oylarıyla tekrar seçildim. 20 yılda 25 seçimin 23'ünü kazandık. Pedro Sanchez, halkının kendi başkanını seçmesi için seçim ilan etmeli. O seçilmemiş bir başkan. Bu benim düşüncem ve tüm İspanyol halkının da böyle düşündüğüne inanıyorum ve ilan edeceği seçimlerden çok kötü sonuçlar alacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY KUZEY ABD VE ONUN İTTİFAKININ SALDIRGANLIK DÜZEYİNE BAĞLI"

Venezuela Devlet Başkanı, "ülkesinin bağımsızlığı için diyalog, saygı ve karşılıklı anlayışa her zaman açık olduğunu vurgulayarak, ültimatomlara göre seçim (başkanlık) ilan etmeyeceklerini" kaydetti.

"Venezuela iç savaşa gidebilir mi?" şeklinde bir soruya "Bu soruya bugün kimse kesin bir cevap veremez." karşılığını veren Maduro, "Her şey kuzey imparatorluğunun (ABD) ve onun Batı ittifakının saldırganlık ve çılgınlık düzeyine bağlı. Biz ülkemizde basit bir şekilde yaşıyoruz ve kimsenin iç işlerimize karışmasını istemiyoruz. Ve ülkemizi savunmak için hazırlık yapıyoruz." diye ekledi.

"EĞER BARIŞ İSTİYORSAN KENDİNİ SAVUNMAYA HAZIRLAN"

Venezuela halkının evde, iş yerinde, mahallesinde savunma amaçlı olarak bir militan gibi organize olduğunu, askeri eğitim alan ve Silahlı Kuvvetler'in silah sistemine giriş izni bulunanlardan 50 bin savunma birliği kurulması talimatını verdiğini belirten Maduro, sözlerine şöyle devam etti:

"Yerel, bölgesel veya ulusal bir çatışma durumunda halk nereye gideceğini, ne yapacağını ve nasıl savunacağını biliyor. Askeri opsiyon Donald Trump'ın masasında. Bir ülke ne yapmalı? Razı mı olmalı? Bir deyişe göre, 'Eğer barış istiyorsan savaşa hazırlan' denir. Ben bunu başka türlü söylemek istiyorum: Eğer barış istiyorsan kendini savunmaya hazırlan."

 

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