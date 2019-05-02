Venezuela Devlet Başkanı Maduro, darbe teşebbüsünün arkasındaki ismi açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriVenezuela Devlet Başkanı Maduro, darbe teşebbüsünün arkasındaki ismi açıkladı
GeriDünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro, darbe teşebbüsünün arkasındaki ismi açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
02.05.2019 - 06:05, Son Güncelleme:

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, darbe teşebbüsünün arkasındaki ismi açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, darbe teşebbüsünün arkasındaki ismi açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bir Avrupa gazetesi dün Donald Trump ve John Bolton'ın gün doğmadan önce askeri darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı. Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan, John Bolton tarafından yönetildi." dedi.

Maduro, Başkent Caracas kent merkezi Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in karşısındaki Sucre Bulvarında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe bu yıl oldukça yüksek katılım olduğunu dile getiren Maduro, "İşçi kardeşlerim, 1 Mayıs kahraman işçi sınıfı gününde yeni bir darbe teşebbüsü daha bozguna uğratılmıştır. Bu 1 Mayıs'ta düzenlenen gösteri, ne pahasına olursa olsun Venezuela halkının vatanını ve devrimini koruyacağını ifade ediyor. Komutan Chavez'i devirememişlerdi ve bizi de deviremediler ve deviremeyecekler." diye konuştu.

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela halkının vatanı için canını feda edebileceğini belirterek, "Sağın komplolarından birini bozguna uğrattık. Bir elçilikten diğerine kaçıyorlar. Adalet onları arıyor, er ya da geç, hainliklerinin ve işledikleri suçların bedelini ödemek için hapse girecekler." ifadelerini kullandı.

Halkın ve Venezuela silahlı kuvvetlerinin askeri darbeye izin vermeyeceğini vurgulayan Maduro, "Kim Miraflores'e gelmek istiyorsa, tek bir şey yapması gerekir; halkın oyuyla seçimi kazanmak. Venezuela'da devlet başkanı olmanın tek yolu budur. Burada silahlar ve tüfekler değil; yalnızca halk başa getirebilir ve yalnızca halk indirebilir. Miraflores Sarayına asla kukla bir başkan getiremeyecekler" şeklinde konuştu.

"DARBE TEŞEBBÜSÜ BİZZAT BEYAZ SARAY'DAN YÖNETİLDİ"

Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki darbe teşebbüsünde ABD'nin parmağı olduğunu ifade ederek, "Bir Avrupa gazetesi dün Donald Trump ve John Bolton'ın gün doğmadan önce askeri darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı. Şili, Brezilya, Arjantin ve Kolombiya hükümetlerini arayıp desteklemelerini istemişler. Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan, John Bolton tarafından yönetildi." dedi.

Maduro, "ülkeyi terk etmeye hazır olduğunu ancak Rusların kendisini son anda ikna ettiğine" dair ABD tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını da bildirdi.

Anayasaya ve yasalara saygı gösterilmesinin önemine dikkati çeken Maduro, "Halkımızın bilgilenmesi için önümüzdeki günlerde, darbe girişimi nasıl hazırlandı, kim nasıl komplo kurdu, nasıl ihanet etti bütün kanıtları göstereceğim. Umarım adalet üzerine düşen görevi yerine getirir. Adalet bu kanlı darbe girişiminin faillerinin yakalanmasını ve hapse atılmasını emrettiğinde bunu yapmak için elim titremeyecek." diye konuştu.

MADURO'DAN ULUSAL DEĞİŞİM PLANI

Devlet Başkanı Maduro, halkın şikayet ve önerilerini dinlemek için Ulusal Değişim Planı uygulanacağını ve halkın görüşüne başvurulacağını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkeyi daha ileriye götürebilmek, neler yapmamız gerektiğine dair halkın görüşünü ve tekliflerini almak için 4-5 mayısta halkımızı diyalog ve aksiyon planı olan Ulusal Değişim Planına katılmaya davet ediyorum. 80'den fazla sosyal kuruluşu bir araya getiren Bolivarcı Halk Kongresini (CPB) özel bir oturuma çağırıyorum. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisini de 4-5 Mayıs'ta parti kongresine davet ediyorum. Son olarak, ülkedeki bütün valileri ve belediye başkanlarını da ulusal değişim planı çerçevesinde kendi önceliklerini sunmaları için davet ediyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Pakistan, FETÖ ile bağlantılı kuruluşu terör örgütleri listesine aldı

Fransa'da olaylı 1 Mayıs gösterileri

Trump'ın bu yaz gelmesi bekleniyor

Pompeo'dan skandal Venezuela açıklaması