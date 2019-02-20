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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.02.2019 - 00:47, Son Güncelleme:

Venezuela askerleri sınırda konuşlandırılıyor

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Venezuela askerleri sınırda konuşlandırılıyor

Venezuela askerlerinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun emri doğrultusunda sınır hattında konuşlandırıldığı açıklanırken, ülkenin Hollanda kontrolündeki Karayip adalarıyla olan deniz bağlantısının da süresiz askıya alındığı duyuruldu.

ABD destekli Venezuela muhalefetinin, "insani yardımların" giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat öncesi sınırda alarm durumuna geçildi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, yaptığı açıklamada, diğer hükümetlerden emir almayacaklarını belirterek, "Askerler, topraklarımızın bütünlüğünün ihlal edilmesini önlemek için başkomutanımızın (Nicolas Maduro) talimatı doğrultusunda sınırlar boyunca konuşlu ve alarm durumunda olmayı sürdürecek." dedi.

Venezuela askerleri sınırda konuşlandırılıyor

"DENİZ BAĞLANTISI ASKIYA ALINDI"

Kara sınırlarında önlem alan hükümetin diğer bir adımı da denizden geldi. Falcon Bölgesi Sivil Koruma Direktörü Gregorio Jose Montano, Karayiplerler'de yer alan Hollanda kontrolündeki 3 adayla deniz bağlantısının süresiz olarak askıya alındığını açıkladı. Montano, kararın yardım merkezi olarak kullanılacağı açıklanan Curacao ile Aruba ve Bonaire adalarla ulaşımı etkileyeceğini söyledi.

Venezuela askerleri sınırda konuşlandırılıyor

"BU ŞOVA İZİN VERMEYECEĞİM"

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardım tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.
Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Venezuela askerleri sınırda konuşlandırılıyor

MUHTEMEL BİR MÜDAHALE İÇİN KULLANILABİLİR

Baskılara rağmen Maduro'ya sadık kalmayı sürdüren ordu sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kenti ile Venezuela'nın yaklaşık 40 mil açığında yer alan Curacao adasında bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

600 bin kişinin gönüllü olduğu "yardım" girişinin engellenmesinin, ABD tarafından muhtemel bir müdahale için kullanılabileceği iddia ediliyor.

Venezuela askerleri sınırda konuşlandırılıyor

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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