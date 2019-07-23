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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
23.07.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Venezuela, ABD'ye ait uçağın hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü

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Venezuela, ABD'ye ait uçağın hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü

ABD ordusuna ait istihbarat uçağının Venezuela'nın hava sahasını ihlal ettiği öne sürüldü.

Venezuela basınında yer alan haberlere göre, İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, ABD ordusuna ait "Lockheed EP-3" tipi istihbarat uçağının 19 Temmuz Cuma günü ülkesinin hava sahasını Karayip Denizi üzerinde ihlal ettiğini duyurdu.

Rodriguez, Venezuela Hava Kuvvetlerine ait "SU-30" tipi savaş uçağıyla engellenen ABD'ye ait uçağın bölgeden uzaklaştırıldığını ifade etti.

ABD'ye ait uçağın Venezuela'nın Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi'ne (FIR) girdiğini belirten Rodriguez, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarının ihlal edildiğini ve hava güvenliğinin riske atıldığını savundu.

ABD'YE AİT UÇAKLARDAN 78 İHLAL

ABD'ye ait uçakların ülkesinin hava sahasını sadece bu yılın altı ayında 78 kez ihlal ettiğini anlatan Rodriguez, "Bu uçaklar insani yardım uçağı değil, casus uçaklar, savaş uçakları." dedi.

"UÇAĞIMIZA AGRESİF MÜDAHALE EDİLDİ"

ABD Ordusu Güney Komutanlığından, SU-30 uçağının engelleme anında çekilmiş videosu sosyal medya hesabından paylaşılmış ve uçuşun uluslararası hava sahasında çok uluslu görev için yapıldığı açıklanmıştı.

Paylaşımda Venezuela'ya ait savaş uçağının "riskli mesafeden agresif engelleme" yaptığı öne sürülmüştü.

ABD, tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'yı birçok kez askeri müdahaleyle tehdit etmişti.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.

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