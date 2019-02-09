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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
09.02.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Venedik'te Mayıs'tan itibaren turistlerden 'ayakbastı parası' alınacak

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Venedik'te Mayıs'tan itibaren turistlerden 'ayakbastı parası' alınacak

İtalya'nın en turistik kentlerinden Venedik'in Belediye Başkanı, gelecek Mayıs ayından itibaren kente gidenlerden "ayakbastı parası" alınacağını açıkladı. Turizm Bakanı ise "Turist kovucu bir ülke mi olmak istiyoruz?" diyerek projeye karşı çıktı.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro bu hafta içinde yaptığı açıklamada 1 Mayıs'tan itibaren kente girişler için günlük 3 Euro ücret alınacağını duyurdu. Brugnaro, gelecek yıldan itibarense bu ücretin 10 Euro'ya kadar çıkacağını söyledi.

Venedik Belediyesi'nin alt kurulunda bu hafta içinde onaylanan projenin üst kurulda da onaylandıktan sonra uygulanmaya başlaması bekleniyor.

Giriş ücreti uygulamasına Venedik'in tarihi kent merkezi ve etrafındaki adalar dahil olacak. Venedik'te yaşayanlar, eğitim görenler ve bu bölgelerdeki otellerde kalanlardan ise bu ücret alınmayacak.

Halen Venedik de dahil olmak üzere İtalya'nın birçok kentinde otellerde konaklayanlardan "turist vergisi" alınıyor. Yeni uygulamayla ise kentte konaklamayan ancak günübirlik giriş yapanlardan da ücret alınacak.

100-450 EURO ARASI PARA CEZASI

Bu yıl için 3 Euro olarak belirlenen giriş ücreti, 1 Ocak 2020'den itibaren seyahat dönemine göre 6-10 Euro arasında değişecek.

Bu ücreti ödemedikleri belirlenenlere ise 100-450 Euro arası ceza kesilebilecek.

Belediye Başkanı Brugnaro, 2022'den itibaren de kenti ziyaret etmek isteyenlerin sanal ortamda rezervasyon yaptırması gerekeceğini söyledi ancak bu planın detaylarını açıklamadı.

'YAŞAYAN VE YAŞANABİLİR BİR KENT'

Venedik kentindeki Ca' Foscari Üniversitesi'nin geçen yıl yaptığı bir araştırmaya göre Venedik'e yılda 28 milyon civarı turistin gittiği hesaplanıyor.

Ancak araştırmacılar kentin kapasitesinin 19 milyon turistle sınırlı olduğunu, bu limitin üzerine çıkılmasının turizmi bir sorun haline getirdiğini belirtiyor.

Venedik Belediye Başkanı Brugnaro da giriş ücreti projesinin Venedik'i "yaşayan ve yaşanılabilir bir kent" olarak muhafaza etmek amacı taşıdığını söyledi. Brugnaro, bu projeyle elde edilen gelirin temizlik ve bakım masrafları için kullanılacağını ve kentin sakinleri için daha yaşanılabilir hale geleceğini belirtti.

Ancak Venedik'e girmek için ücret ödenmesi fikri aralarında Turizm Bakanı'nın da olduğu bazı kesimlerden tepki çekti. Turizm Bakanı Gian Marco Centinaio, giriş ücreti planını "işe yaramaz ve zararlı bir tedbir" diye niteledi ve "Turist kovucu bir ülke mi olmak istiyoruz?" diye itiraz etti.

İtalyan basınındaki bazı haberlerde de Venedik'in bu uygulamayla bir müzeye dönüşeceği yorumu yapıldı.

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