Venedik’te kahve pahalıya patladı
İTALYA’nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinin 428 yıllık tarihi Rialto Köprüsü ayağında geçtiğimiz cumartesi portatif ocakta kahve pişiren iki Alman turiste ihbar üzerine 946 Euro (6 bin TL) para cezası kesildi.
İsimleri açıklanmayan ikiliden ayrıca şehri terk etmeleri de istendi. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, “Burada istediğini yapabileceğini düşünen insanlar bunu anlamalı. Venedik’e saygı duymayan yakalanacak, cezalandırılacak ve şehirden kovulacak” dedi.
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