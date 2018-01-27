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    Velid bin Talal'in gözaltındaki ilk fotoğrafı!

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ülkenin en zengin iş adamları arasında yer alan Velid bin Talal'in ilk fotoğrafı yayınlandı.

    İngiliz basını Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ülkenin en zengin iş adamı sayılan Velid bin Talal ile röportaj gerçekleştirdi.

    Gözaltına alındıktan sonra ilk defa kamuoyu ile görüşen Talal, birkaç gün içinde tüm sorunların ortadan kaldırılacağını ve serbest bırakılacağını söyledi.

    Riyad'daki Ritz-Carlton otelinin lüks bir hapishaneye dönüştürüldüğünü belirten Talal, şuana kadar herhangi bir şekilde işkenceye uğramadığını belirtti.

    İş adamı Talal, Veliaht prens Muhammed bin Selman'ın gerçekleştirdiği reformları desktelediğini, hükümet ile arasında ufak yanlış anlaşılmaların olduğunu sözlerine ekledi.

    Mal varlığı hakkında da açıklama yapan Velid, hükümete mal varlığını bırakmak zorunda kalmadan serbest bırakılacağına inandığını ifade etti.

    Etiketler: Suudi Prens
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