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    Veliaht Prense '10 Numara'da kötü sürpriz

    AA
    07.03.2018 - 22:42 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere Başbakanlık ofisi önünde protesto edildi.

    Savaşı Durdur Koalisyonu, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşen bin Selman’ı protesto etti.

    Başbakanlık ofisi “10 Numara”nın bulunduğu Downing Street önünde toplanan göstericiler, bin Selman ve Suudi Arabistan’ın Yemen’deki askeri harekatı karşıtı pankart ve dövizler açtı.

    Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteride, Suudi prens aleyhine sloganlar atıldı. "Ellerini Yemen’den çek", "Katiller Londra’ya hoş gelmedi" ve "Bin Selman savaş suçlusudur" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İngiltere’nin Suudi Arabistan’a silah satışını durdurması için çağrıda bulundu.

    İŞÇİ PARTİ'NDEN ELEŞTİRİ

    Gösteride konuşan İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekili Chris Williamson, sadece bölgedeki askeri harekatlarıyla değil, ülke içindeki uygulamalarıyla da insan hakları ihlallerine imza attığını söyledi.

    “Erkekler ve çocuklar halk önünde infaz ediliyor.” diyen Williamson, bin Selman’ın İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’den gördüğü ağırlamayı eleştirdi.
    Savaşı Durdur Koalisyonu’nun kurucularından Lindsey German da bin
    Selman’ın İngiltere ziyaretini eleştirerek, “Suudi Arabistan rejiminde
    İngiltere’yi cezbeden nedir? İnsan hakları sicili mi? Kadın hakları sicili mi? Bu Suudi rejiminin son 3 yıldır Yemen’de sivilleri bombalaması mı?” diye sordu.
    Yemen’deki bombalamaların ve insan hakları ihlallerinin sorumlusunun bin Selman olduğunu belirten German, Suudi prensin, kırmızı halıyla karşılanmasını eleştirdi.

    SİLAH İHRACATI VE YEMEN

    İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah ihracatının 2015'den bu yana 4 milyar sterline ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca, İngiliz subayların Suudi ordusuna bu silah sistemlerinin kullanılması konusunda eğitim verdiği de biliniyor. Bazı İngiliz subayların, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki harekatında fiilen rol aldığı da ileri sürülüyor.

    Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. 

     

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    Etiketler: suudi prens , ingiltere , selman
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