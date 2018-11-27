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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.11.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Veliaht Prens Selman'a Mısır'da bayrak şoku!

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Veliaht Prens Selman'a Mısır'da bayrak şoku!

Dün gece Mısır’a gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Kahire temasları bayrak tartışmalarının gölgesinde kaldı.

Görüşmeyle ilgili haber ajanslarına servis edilen fotoğraf karelerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin arkasında Mısır bayrağının yer alması, ancak Bin Selman’ın arkasındaki fonun boş kalması, Mısır’daki yerel haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları için malzeme oldu.

Söz konusu fotoğraf karesi, Suudi Arabistan Resmi Haber Sitesi SPA ve Mısır Cumhurbaşkanlığı resmi sözcüsü Bessam Radi’nin Facebook sayfasından da yayımlandı.

Öte yandan başta Tahrir Meydanı olmak üzere Bin Selman’ın geçiş güzergahında onlarca kişinin ellerinde Mısır ve Suudi Arabistan bayraklarıyla bekliyor olmaları da gözden kaçmadı.

BAKANLIKTAN "ACİL" KODUYLA BAYRAK AÇIKLAMASI

Bayrak tartışmasına Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı da müdahil olmak zorunda kaldı. İki liderin yer aldığı fotoğraf karesinin ardından, Suudi Arabistan bayrağının gece Mısır Piramitlerine yansıtıldığı iddia edildi.

Sabah saatlerinden itibaren yerel haber sitelerinde ve sosyal medyada Suudi Arabistan bayrağının Piramitlere yansıtılmış hali yayımlandı.

İddialar üzerine öğleden sonra Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından “acil” koduyla yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bazı yerel haber siteleri ve sosyal medyada yer alan Suudi Arabistan bayrağının Mısır Piramitlerine yansıtıldığı şeklindeki haberler doğruyu yansıtmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Daha başlamadan Mısırlı muhaliflerin tepkisine neden olan ziyaretin bayrak tartışmalarının gölgesinde kaldığı değerlendiriliyor.

MISIRLI MUHALİFLERİN ZİYARETE TEPKİSİ

Muhalif siyasi isimler ve 9 partiden oluşan "Sivil Demokratik Hareket" ziyaret öncesinde "Ne hoş geldin ne de sefalar getirdin" başlığıyla yazılı bir açıklama yayımlamış, onlarca gazeteci "Kaşıkçı cinayetinin de aralarında bulunduğu nedenlerden dolayı" Suudi Veliaht'ın Kahire ziyaretine karşı çıktıkları belirtilmişti.

Ayrıca Mısırlı insan hakları savunucularından Cemal Iyd, Mısırlı hukukçu Muhammed Bedran ve Dustur Partisi eski yöneticilerinden Halid Davud gibi isimler sosyal medya hesabından ziyareti reddettiklerini ifade eden mesajlar paylaşmıştı.

Suudi Arabistan’ın Kahire Büyükelçiliği ise tepkiler üzerine "Veliaht Prens ikinci ülkesinde" şeklinde hashtag oluşturdu.

 

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