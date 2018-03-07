Veliaht Prens Selman Londra'da

May, İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında her hafta düzenlenen "Başbakan'a Sorular" oturumunda, milletvekillerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Oturumda anamuhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Ada'ya ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bugün bir araya gelecek Başbakan May'in, görüşmede neleri ele alacağını sordu.

Bunun üzerine May, ülkesinin Suudi Arabistan ile olan ilişkilerinin "tarihi bir geçmişe dayandığını" vurgulayarak, "Suudi Arabistan ile olan bağımız önemli. Ayrıca (bu bağ) muhtemelen bu ülkedeki yüzlerce kişinin canını kurtardı. Prens Selman ile görüştüğümde (Suudi Arabistan'daki) insan hakları konularına dair endişeleri gündeme getireceğim." diye konuştu.

Theresa May, Yemen'deki savaş ve Suudi Arabistan'ın bölgedeki hareketliliğine ilişkin olarak da "Yemen'deki dehşet verici insani durumdan dolayı hepimiz endişeliyiz. Bunun özellikle bölgedeki kadın ve çocuklar üzerinde etkisi var. Bu nedenle hükümet olarak bölgeye yaptığımız yardımları 2017-2018 dönemi itibarıyla 200 milyon sterline çıkardık. Yemen'e en fazla insani yardım bağışında bulunan 3'üncü ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a geçen aralık ayında yaptığı ziyarette Prens Selman ile Yemen'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirten May, Suudi Arabistan'ın, Yemen Hükümeti'nin talebi doğrultusunda bölgeye gittiğini anımsatarak, "Savaştaki tüm tarafların, insani yardıma ihtiyacı olanların bu yardımlara ulaşmasına izin vermesi gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ ÜYELERİYLE GÖRÜŞECEK

Bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Parlamentodaki oturumun ardından Başbakanlık Konutu'nda Başbakan May ile görüşecek.

İnsan hakları savunucuları ile savaş karşıtlarının görüşme sırasında Başbakanlık önünde protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor.

Prens bin Selman, Londra'daki 3 günlük ziyareti çerçevesinde ayrıca, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ile öğle, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile Cambridge Dükü Prens William ile de akşam yemeğinde bir araya gelecek.