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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.12.2018 - 23:11, Son Güncelleme:

"Veliaht Prens cinayette suç ortağı"

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"Veliaht Prens cinayette suç ortağı"

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Senatoda yaptığı Cemal Kaşıkçı oturumuna katılan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Mümkün olan en yüksek seviyede onun (Veliaht Prens Muhammed bin Selman) Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Senatör Graham, Haspel'in sınırlı sayıda senatörle bir araya geldiği kapalı oturumun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oturumda duyduklarının "Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğu" yönündeki kanaatini pekiştirdiğini kaydeden Graham, bu konuda ABD Kongresinde güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

"SİLAH SATIŞLARINI DESTEKLEYEMEM"

Graham şu değerlendirmeyi yaptı:

"Veliaht Prens Muhammed bin Selman bitmiş durumdadır. Mümkün olan en yüksek seviyede, onun Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum. Onun, ABD'ye güvenilir bir ortak olacağını sanmıyorum. O ülke yönetiminde olduğu sürece Suudi Arabistan'a silah satışlarını destekleyemem. Ayrıca Yemen'deki savaş kontrolden çıkmış durumda."

Suudi Arabistan'ın stratejik bir müttefik ve ABD-Suudi Arabistan ilişkisinin kurtarılmaya değer olduğunu belirten Graham, Veliaht Prensin, bu ilişkiye ciddi zarar verdiğini ifade etti.

Graham, "Eğer Suudi yönetimi bu adamın elinde olacaksa bu ülkeyle iş yapmanın çok zor olacağını düşünüyorum çünkü o çılgın biri. Aynı zamanda tehlikeli ve ikili ilişkileri tehlikeye atıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Graham, ortaya çıkan delillerin "açık" olduğunu ve Kongrenin buna göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"KAFAMDA HİÇBİR SORU YOK"

Öte yandan bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker da "Kaşıkçı'yı öldürme talimatını Veliaht Prens verdi ve talimatı o takip etti, bu konuda kafamda hiçbir soru yok." değerlendirmesini yaptı.

Kaşıkçı cinayeti konusunda Donald Trump yönetimini hedef alan eleştirileriyle öne çıkan bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise bu şekilde yapılan bir bilgi paylaşım sürecinin "demokratik" olmadığını savundu.

"SADECE 8 KİŞİYE BRİFİNG VERİLDİ, BU DEMOKRASİ DEĞİL"

Paul, kendisinin de katılamadığı brifingle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kongrede (CIA'den Kaşıkçı konusunda) brifing alan sadece 8 kişi var. Bu demokrasi değil. Bu demokratik bir temsil olmadığı gibi demokratik bir denetleme de değil. Söz konusu bilgiler Kongrede geniş şekilde (Kongre üyelerine) iletilmelidir." dedi.

Kendisinin de Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgileri medyadan takip ettiğini kaydeden Paul, "İstihbarat topluluğunun Kongreden bilgi saklaması tam da derin devletin tanımıdır. Bugün CIA Direktörünün brifingi var ve birçok Kongre üyesi buradan dışlanmış durumda.CIA'in Kaşıkçı cinayetine Suudi Veliaht Prensin karıştığı sonucuna vardığını ifade etmesi ve sonra da bu bilgiyi saklaması doğru değildir." şeklinde konuştu.

Paul, "Eğer bugün brifingde olsaydım CIA Direktörüne şunları sorardım: Veliaht Prensin kardeşi Kaşıkçı'ya İstanbul'daki başkonsolosluğa gitmesini söyledi mi? Katillerden Veliaht Prensin ofisine gönderilen mesajlar var mıydı? Telefon görüşmesi var mıydı? Bunları sorardım." yorumunu yaptı.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Haspel'in brifingine, Senatonun "Silahlı Hizmetler", "Dış İlişkiler", "İstihbarat" ve "Dış operasyonlar Alt Komitesi"nin Cumhuriyetçi ve Demokrat başkan ve yardımcılarının katıldığı bildirildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (04.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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