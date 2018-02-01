Vekiller Bundestagâ€™a PKK renkleriyle geldi

AÄŸÄ±z birliÄŸi etmiÅŸ gibi Zeytin DalÄ± harekatÄ±nÄ± devletlerarasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olarak nitelediler. Sol Parti Meclisâ€™te PKK renklerinden oluÅŸan ÅŸallarla gÃ¶steri yaptÄ±. Sol Parti BaÅŸkanÄ± Katja Kipping ve milletvekilleri boyunlarÄ±na sarÄ±-yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ± ÅŸallar taktÄ±lar.

Meclisâ€™te bu tarz giyim gÃ¶steri anlamÄ±na geldiÄŸi iÃ§in yasak olmasÄ±na raÄŸmen oturumu aÃ§an Meclis BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YeÅŸiller Ã¼yesi Claudia Roth, ÅŸallarÄ± Ã§Ä±karmalarÄ± iÃ§in giriÅŸimde bulunmadÄ±.

Sol Parti BaÅŸkanÄ± Katja Kipping, YPGâ€™yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± kale olarak niteledi.

Meclis BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± FDPâ€™li Wolfgang Kubicki, Sol Parti milletvekillerine boyunlarÄ±ndaki ÅŸallarÄ± Meclisâ€™te taÅŸÄ±manÄ±n iÃ§ tÃ¼zÃ¼ÄŸe aykÄ±rÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, Ã§Ä±karmalarÄ±nÄ± rica etti. Sol Parti milletvekilleri ÅŸallarÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

Sol Parti BaÅŸkanÄ± Kipping ise ÅŸalÄ± boynunda tuttu.